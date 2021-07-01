Курс евро растет второй день подряд
Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,52 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне: 32,5227 гривен за евро (+0,1764 грн). При этом курс евро на 1 июля составляет 32,3018 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс растет второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,41 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,48 гривен за евро.