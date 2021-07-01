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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Четверг 01 июля 2021 17:49
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,52 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июля установлен на таком уровне: 32,5227 гривен за евро (+0,1764 грн). При этом курс евро на 1 июля составляет 32,3018 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,41 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,48 гривен за евро.

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