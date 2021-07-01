Курс євро зростає другий день поспіль
Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,52 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 2 липня встановлено на такому рівні: 32,5227 гривень за євро (+0,1764 грн). При цьому курс євро на 1 липня становить 32,3018 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс зростає другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,41 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,48 гривень за євро.