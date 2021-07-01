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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Четвер 01 липня 2021 17:49
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,52 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 липня встановлено на такому рівні: 32,5227 гривень за євро (+0,1764 грн). При цьому курс євро на 1 липня становить 32,3018 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає другий день поспіль.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,41 гривень за євро.. Курс купівлі становить 32,48 гривень за євро.

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