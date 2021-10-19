Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,56 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 20 октября установлен на таком уровне: 30,6056 гривен за евро (+0,0445 грн). При этом курс евро на 19 октября составляет 30,5611 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,60 гривен за евро.