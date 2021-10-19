Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 26,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 19 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 26,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,6002- 30,6208 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 18 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 30,5085- 30,5291 грн/евро, российский рубль 0,3690 - 0,3696 грн/рубль.