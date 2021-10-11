Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,50 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 12 октября установлен на таком уровне: 30,5012 гривен за евро (+0,0244 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4768 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua)