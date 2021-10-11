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Курс евро растет третий день подряд

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 17:52
Курс евро растет третий день подряд Фото: курс евро вырос на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,50 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 октября установлен на таком уровне: 30,5012 гривен за евро (+0,0244 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4768 гривен за евро.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд после падения до минимума более чем за год.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,49 гривен за евро.

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