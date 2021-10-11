Національний банк України (НБУ) на 12 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,50 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 12 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5012 гривень за євро (+0,0244 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 30,4768 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)