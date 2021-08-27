Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,66 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 28 августа установлен на таком уровне: 31,6645 гривен за евро (+0,1524 грн). При этом курс евро на 27 августа составляет 31,5121 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)