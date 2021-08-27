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Курс евро растет третий день подряд

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Украина, Пятница 27 августа 2021 17:52
Курс евро растет третий день подряд Фото: курс евро вырос на 15 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,66 гривен за евро. Это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 августа установлен на таком уровне: 31,6645 гривен за евро (+0,1524 грн). При этом курс евро на 27 августа составляет 31,5121 гривен за евро.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд после падения до годового минимума.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,69 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,67 гривен за евро.

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