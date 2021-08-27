ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро зростає третій день поспіль

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 17:52
Курс євро зростає третій день поспіль Фото: курс євро виріс на 15 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,66 гривень за євро. Це на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 серпня встановлено на такому рівні: 31,6645 гривень за євро (+0,1524 грн). При цьому курс євро на 27 серпня становить 31,5121 гривень за євро.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,69 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,67 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс НБУ Курс євро
NEWS
Захисний щиток не заміняє маску: українців попередили про штрафи
Захисний щиток не заміняє маску: українців попередили про штрафи
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес