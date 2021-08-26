Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 26 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,55 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 31,5332- 31,5568 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 25 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,3879- 31,4114 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.