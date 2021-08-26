Курс доллара ускорил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 26 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,55 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,8300 - 26,8500 грн/доллар, евро 31,5332- 31,5568 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3616 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 25 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,3879- 31,4114 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара растет четвертый день подряд после падения до годового минимума. Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,77 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.