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Курс евро приостановил падение: НБУ установил курс на 9 февраля

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,26 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Официальный курс евро на 9 февраля установлен на таком уровне: 33,2604 гривен за евро (-0,0219 грн). При этом курс евро на 8 февраля составляет 33,2823 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,33 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,32 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,66 гривен за доллар. Курс снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 февраля установлен на таком уровне: 27,6651 гривен за 1 доллар (-0,106 грн). При этом курс доллара на 8 февраля составляет: 27,7711 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается седьмой день подряд и опустился до минимума с сентября прошлого года. Ниже курс был только 3 сентября 2020 года - 27,64 гривен.

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