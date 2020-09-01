Курс евро поднялся выше 33 гривен впервые за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,07 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 сентября установлен на таком уровне: 33,0721 гривен за евро (+0,1771 грн). При этом курс евро на 1 сентября составляет 32,895 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос до максимума за два года. Выше курс был только 28 сентября 2018 года - 33,12878 гривен за евро.

Наличный рынок

Сегодня, 1 сентября 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 20 копеек до 33,01 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,47 (32,27 - 31 августа), продажи - 33,01 (32,81 - 31 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 33,03 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 сентября установлен на таком уровне: 27,6049 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 1 сентября составляет 27,5618 гривен за 1 доллар.