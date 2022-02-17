Курс евро поднялся выше 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,19 гривен за евро. Это на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 18 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,1969 гривен за евро (+0,2649 грн). При этом курс евро на 16 февраля составляет 31,932 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,24 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,22 гривен за евро.