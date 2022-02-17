Курс євро піднявся вище 32 гривень

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,19 гривень за євро. Це на 26 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 18 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 32,1969 гривень за євро (+0,2649 грн). При цьому курс євро на 16 лютого становить 31,932 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,24 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,22 гривень за євро.