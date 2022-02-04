Курс евро поднялся выше 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,27 гривен за евро. Это на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 7 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,2745 гривен за евро (+0,3547 грн). При этом курс евро на 4 февраля составляет 31,9198 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,13 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,11 гривен за евро.