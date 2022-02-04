Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 4 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,13 гривен за евро.