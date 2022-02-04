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Межбанк закрылся падением курса доллара

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 17:23
Межбанк закрылся падением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 13 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 4 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 13 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,13 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,1150 - 28,1350 грн/доллар, евро 32,1129 - 32,1357 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Межбанк закрылся падением курса доллара

Напомним, 3 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 32,1681 - 32,1909 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Курс снизился на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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