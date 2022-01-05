Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,04 гривен за евро. Это на 27 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 6 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,0421 гривен за евро (+0,2682 грн). При этом курс евро на 5 января составляет 30,7739 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua