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Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября

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Украина, Среда 05 января 2022 16:00
Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября Фото: курс евро вырос на 27 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,04 гривен за евро. Это на 27 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,0421 гривен за евро (+0,2682 грн). При этом курс евро на 5 января составляет 30,7739 гривен за евро.

Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября. Выше курс был только 28 сентября - 31,1764 гривен за евро.

Курс евро поднялся выше 31 гривны впервые с конца сентября

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,99 гривен.

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