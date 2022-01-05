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Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня

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Україна, Середа 05 січня 2022 16:00
Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня Фото: курс євро виріс на 27 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,04 гривень за євро. Це на 27 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 31,0421 гривень за євро (+0,2682 грн). При цьому курс євро на 5 січня становить 30,7739 гривень за євро.

Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня. Вище курс був тільки 28 вересня - 31,1764 гривень за євро.

Курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,01 гривень за євро. Курс в покупці становить 30,99 гривень.

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