Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,04 гривень за євро. Це на 27 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 6 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 31,0421 гривень за євро (+0,2682 грн). При цьому курс євро на 5 січня становить 30,7739 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся вище 31 гривні вперше з кінця вересня. Вище курс був тільки 28 вересня - 31,1764 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua