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Курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля

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Украина, Четверг 02 сентября 2021 17:52
Курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля Фото: курс евро вырос на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 32,00 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 3 сентября установлен на таком уровне: 32,0067 гривен за евро (+0,0744 грн). При этом курс евро на 2 сентября составляет 31,9323 гривен за евро.

Курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля. Выше курс был только 25 июля 32,0343 гривен за евро.

Курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,98 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,95 гривен за евро.

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