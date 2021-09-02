Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 32,00 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 3 сентября установлен на таком уровне: 32,0067 гривен за евро (+0,0744 грн). При этом курс евро на 2 сентября составляет 31,9323 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро поднялся до 32 гривен впервые с конца июля. Выше курс был только 25 июля 32,0343 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)