Курс доллара на межбанке упал ниже 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 2 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,98 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,9632 - 31,9869 грн/евро, российский рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 1 сентября 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 27,0250 - 27,0450 грн/доллар, евро 32,0111 - 32,0348 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3705 грн/рубль.