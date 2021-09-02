Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,00 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 3 вересня встановлений на такому рівні: 32,0067 гривень за євро (+0,0744 грн). При цьому курс євро на 2 вересня становить 31,9323 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня. Вище курс був тільки 25 липня 32,0343 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)