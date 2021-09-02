Курс євро піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня
Фото: курс євро виріс на 7 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,00 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 3 вересня встановлений на такому рівні: 32,0067 гривень за євро (+0,0744 грн). При цьому курс євро на 2 вересня становить 31,9323 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро піднявся до 32 гривень вперше з кінця липня. Вище курс був тільки 25 липня 32,0343 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,98 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,95 гривень за євро.