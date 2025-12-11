Курс євро побив новий рекорд. Яку вартість встановив НБУ?

Попереднє рекордне значення офіційного курсу євро було 2 липня - 49,4093 гривень. bank.gov.ua

Офіційний курс долара на 12 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2721 гривень за 1 долар (-0,01 грн). bank.gov.ua

На міжбанку курс євро в результаті торгів на 10 грудня зріс на 21-22 копійки порівняно з попереднім днем - до 49,37-49,39 гривень (купівля-продаж). Станом на 16:00 11 грудня курси становлять 49,54-49,56 гривень.

Курс долара на 11 грудня становив 42,4-42,43 гривень, що на 16 копійок вище за курсом попереднього дня. udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу євро становить 49,78 гривень, що на 22 копійки більше значення попереднього дня. Курс продажу долара зріс на 2 копійки - до 42,56 гривень. Курси купівлі євро 11 грудня збільшився порівняно з 10 грудня - до 49,15 гривень, курс купівлі долара не змінився і становив 42,02 гривень.