Курс евро побил новый рекорд. Какую стоимость установил НБУ?

Предыдущее рекордное значение официального курса евро было 2 июля – 49,4093 гривен. bank.gov.ua

Официальный курс доллара на 12 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2721 гривен за 1 доллар (-0,01 грн). bank.gov.ua

На межбанке курс евро в результате торгов на 10 декабря вырос на 21-22 копейки по сравнению с предыдущим днем – до 49,37-49,39 гривен (покупка-продажа). По состоянию на 16:00 11 декабря курсы составляют 49,54-49,56 гривен.

Курс доллара на 11 декабря составил 42,4-42,43 гривен, что на 16 копеек выше курсом предыдущего дня. udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи евро составляет 49,78 гривен, что на 22 копейки больше значения предыдущего дня. Курс продажи доллара возрос на 2 копейки – до 42,56 гривен. Курсы покупки евро 11 декабря увеличился по сравнению с 10 декабря – до 49,15 гривен, курс покупки доллара не изменился и составил 42,02 гривен.