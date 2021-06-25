Курс евро перешел к снижению после трехдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июня 2021 года установил официальный курс евро на отметке 32,74 гривен за евро. Это на пять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 29 июня установлен на таком уровне: 32,7401 гривен за евро (-0,0527 грн). При этом курс евро на 25 июня составлял 32,7928 гривен за евро.
Фото: официальные курсы на 29 июня (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро начал снижаться после того, как в течение трех дней пытался отойти от минимумов за последние 10 месяцев.
Фото: график курса евро (bank.gov.ua)
На межбанковском валютном рынке курс евро сегодня в продаже упал на 19 копеек - до 32,74 гривен за евро, в покупке - до 32,72 гривен за евро. При этом предыдущую торговую сессию евро завершил на отметке около 33 гривен в продаже.