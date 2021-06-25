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Курс євро перейшов до зниження після триденного зростання

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 29 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на позначці 32,74 гривень за євро. Це на п'ять копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 червня встановлено на такому рівні: 32,7401 гривень за євро (-0,0527 грн). При цьому курс євро на 25 червня становив 32,7928 гривень за євро.

Фото: офіційні курси на 29 червня (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро почав знижуватися після того, як протягом трьох днів намагався відійти від мінімумів за останні 10 місяців.

Фото: графік курсу євро (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку курс євро сьогодні у продажу впав на 19 копійок - до 32,74 гривень за євро, в купівлі - до 32,72 гривень за євро. При цьому попередню торговельну сесію євро завершив на позначці близько 33 гривень у продажу.

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