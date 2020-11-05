Курс доллара стабилен на межбанке после вчерашнего снижения

Фото: курс доллара стабилен на межбанке (РБК-Украина)

На открытии межбанка 5 ноября 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился и находится на отметке 28,44 гривен, в покупке - 28,42 гривен. Курс евро в продаже поднялся на 12 копеек - до 33,41 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги открылись в диапазоне 28,4200 - 28,4400 грн/доллар, евро 33,3935 - 33,4170 грн/евро, российский рубль 0,3627 - 0,3631 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 4 ноября торги закрылись в диапазоне 28,4300 - 28,4450 грн/доллар, евро 33,2801 - 33,2977 грн/евро, российский рубль 0,3599 - 0,3605 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на 5 ноября 2020 года снизил официальный курс доллара на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем - до 28,50 гривен. Таким образом, американская валюта начала дешеветь после продолжительного роста.

Официальный курс гривны к доллару на сегодня установлен на уровне 28,5074 гривен за 1 доллар (- 0,0926грн). При этом курс на 4 ноября составлял 28,6 гривен за 1 доллар.

Выборы в США и курс доллара

Как полагают финансовые аналитики, выборы президента США сильно на курс доллара не повлияют. Вадим Иосуб из Альпари в комментарии РБК-Украина рассказал, что рынок учитывает победу Джо Байдена как наиболее вероятный исход. Однако даже в случае победы Дональда Трампа серьезных курсовых колебаний не ожидается.

Отметим, по состоянию на утро 5 ноября на выборах президента США лидирует Джо Байден. Американские СМИ отмечают, что для победы ему осталось обойти Трампа в штате Невада, где демократ удерживает незначительное преимущество.