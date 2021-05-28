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Курс євро падає другий день поспіль

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 17:48
Курс євро падає другий день поспіль Фото: курс євро впав на 18 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 31 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,38 гривень за євро. Це на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 травня встановлено на такому рівні: 33,3896 гривень за євро (-0,1797 грн). При цьому курс євро на 28 травня становить 33,5693 гривень за євро.

Курс євро падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро падає другий день поспіль.

Курс євро падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 33,46 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,54 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 31 Травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,50 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 31 травня встановлено на такому рівні: 27,5004 гривень за 1 долар (-0,0256 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,526 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом двох днів поспіль.

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