Курс евро падает третий день подряд и закрепился ниже 33 гривен

Официальный курс евро на 14 июня установлен на таком уровне: 32,7905 гривен за евро (- 0,1985 гривен). При этом курс евро на 11 июня составлял 32,989 гривен за евро.

Таким образом, курс евро откатился на минимальные значения за два месяца.

Межбанк

Сегодня межбанковский валютный рынок открылся курсом евро по 33,01 гривны, но в течение дня ускорил падение. В итоге на закрытии межбанка он составлял уже 32,79 гривен. Сегодняшняя ситуация была так же характерна и для американского доллара, который потерял шесть копеек.

Курс доллара

НБУ на 14 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар. Второй раз за неделю американская валюта упала до минимальных за 11 месяцев отметок.

Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (- 0,0664грн). При этом курс доллара на 11 июня составлял: 27,1068 гривен за 1 доллар.