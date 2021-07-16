Курс евро падает третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,14 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 19 июля установлен на таком уровне: 32,141 гривен за евро (-0,0959 грн). При этом курс евро на 16 июля составляет 32,372 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,14 гривен за евро.