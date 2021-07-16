Курс євро падає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,14 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 19 липня встановлено на такому рівні: 32,141 гривень за євро (-0,0959 грн). При цьому курс євро на 16 липня становить 32,372 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,14 гривень за євро.