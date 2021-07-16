Курс доллара продолжил снижение на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,16 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,1427 - 32,1663 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 15 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2600 - 27,2800 грн/доллар, евро 32,2131 - 32,2367 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3759 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара падает третий день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 19 июля установлен на таком уровне: 27,2301 гривен за 1 доллар (-0,0169 грн). При этом курс доллара на 16 июля составляет 27,2905 гривен за 1 доллар.