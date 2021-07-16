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Курс евро падает третий день подряд

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Пятница 16 июля 2021 17:44
Курс евро падает третий день подряд Фото: курс евро снизился на 9 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,14 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 июля установлен на таком уровне: 32,141 гривен за евро (-0,0959 грн). При этом курс евро на 16 июля составляет 32,372 гривен за евро.

Курс евро падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд.

Курс евро падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,16 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,14 гривен за евро.

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