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Курс євро падає третій день поспіль

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П'ятниця 16 липня 2021 17:44
Курс євро падає третій день поспіль Фото: курс євро знизився на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,14 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 липня встановлено на такому рівні: 32,141 гривень за євро (-0,0959 грн). При цьому курс євро на 16 липня становить 32,372 гривень за євро.

Курс євро падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль.

Курс євро падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,14 гривень за євро.

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