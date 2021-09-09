Курс евро падает пятый день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,62 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 10 сентября установлен на таком уровне: 31,624 гривен за евро (-0,0075 грн). При этом курс евро на 8 сентября составляет 31,6315 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс снизился пятый день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,53 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 31,51 гривен за евро.