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Межбанк закрылся снижением курса доллара

Новина українською →
Украина, Четверг 09 сентября 2021 17:21
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара на межбанке снизился на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 9 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,53 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,5165 - 31,5374 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, 8 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7550 - 26,7750 грн/доллар, евро 31,6137 - 31,6373 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,72 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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