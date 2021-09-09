Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 9 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,53 гривен за евро.