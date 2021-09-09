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Курс євро падає п'ятий день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,62 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 вересня встановлений на такому рівні: 31,624 гривень за євро (-0,0075 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 31,6315 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився п'ятий день поспіль.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 31,53 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 31,51 гривень за євро.

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