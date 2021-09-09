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Курс евро падает пятый день подряд

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 17:52
Курс евро падает пятый день подряд Фото: курс евро упал на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,62 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 сентября установлен на таком уровне: 31,624 гривен за евро (-0,0075 грн). При этом курс евро на 8 сентября составляет 31,6315 гривен за евро.

Курс евро падает пятый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился пятый день подряд.

Курс евро падает пятый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,53 гривен за евро.. Курс евро в покупке составляет 31,51 гривен за евро.

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