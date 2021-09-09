Курс євро падає п'ятий день поспіль
Фото: курс євро впав на 1 копійку (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,62 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 10 вересня встановлений на такому рівні: 31,624 гривень за євро (-0,0075 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 31,6315 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився п'ятий день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 31,53 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 31,51 гривень за євро.