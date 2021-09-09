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Курс євро падає п'ятий день поспіль

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 17:52
Курс євро падає п'ятий день поспіль Фото: курс євро впав на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,62 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 вересня встановлений на такому рівні: 31,624 гривень за євро (-0,0075 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 31,6315 гривень за євро.

Курс євро падає п'ятий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився п'ятий день поспіль.

Курс євро падає п'ятий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 10 копійок до 31,53 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 31,51 гривень за євро.

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