ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс евро падает четвертый день подряд

Новина українською →
Украина, Среда 08 сентября 2021 17:52
Курс евро падает четвертый день подряд Фото: курс евро упал на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,63 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 сентября установлен на таком уровне: 31,6315 гривен за евро (-0,0776 грн). При этом курс евро на 8 сентября составляет 31,7091 гривен за евро.

Курс евро падает четвертый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился четвертый день подряд.

Курс евро падает четвертый день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,63 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,61 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс НБУ Курс евро
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости