Курс евро падает четвертый день подряд
Фото: курс евро упал на 7 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,63 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 9 сентября установлен на таком уровне: 31,6315 гривен за евро (-0,0776 грн). При этом курс евро на 8 сентября составляет 31,7091 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс снизился четвертый день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,63 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,61 гривен за евро.