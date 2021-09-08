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Курс євро падає четвертий день поспіль

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Україна, Середа 08 вересня 2021 17:52
Курс євро падає четвертий день поспіль Фото: курс євро впав на 7 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,63 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 вересня встановлено на такому рівні: 31,6315 гривень за євро (-0,0776 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 31,7091 гривень за євро.

Курс євро падає четвертий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився четвертий день поспіль.

Курс євро падає четвертий день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 4 копійки до 31,63 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,61 гривень за євро.

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