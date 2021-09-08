Межбанк закрылся ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 8 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,63 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7550 - 26,7750 грн/доллар, евро 31,6137 - 31,6373 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.
Напомним, 7 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7000 - 26,7200 грн/доллар, евро 31,6555 - 31,6792 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,74 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.