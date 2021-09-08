Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 8 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,63 гривен за евро.