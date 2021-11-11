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Курс евро опустился ниже 30 гривен впервые с июля 2020 года

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 17:47
Курс евро опустился ниже 30 гривен впервые с июля 2020 года Фото: курс евро еще немного опустился (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 ноября 2021 года опустил официальный курс евро до 29,91 гривен. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс евро на 12 ноября установлен на таком уровне: 29,9144 гривен за евро (-0,2042 гривен). При этом курс евро на 11 ноября составлял 30,1186 гривен за евро.

Курс евро опустился ниже 30 гривен впервые с июля 2020 года

Фото: курсы валют на 12 ноября (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро впервые с июля прошлого года опустился ниже отметки 30 гривен. В последний раз на этих отметках единая европейская валюта была 2 июля 2020 года.

Курс евро опустился ниже 30 гривен впервые с июля 2020 года

Фото: динамика курса валют

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара пошел вверх в то время, как евро обвалился до отметки 29,96 гривен в продаже. На закрытии евро приближался к 29,90 гривнам, но в итоге остановился на уровне 26,95 гривен.

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