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Курс євро опустився нижче 30 гривень вперше з липня 2020 року

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 17:47
Курс євро опустився нижче 30 гривень вперше з липня 2020 року Фото: курс євро ще трохи опустився (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2021 року опустив офіційний курс євро до 29,91 гривень. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс євро на 12 листопада встановлено на такому рівні: 29,9144 гривень за євро (-0,2042 гривень). При цьому курс євро на 11 листопада становив 30,1186 гривень за євро.

Курс євро опустився нижче 30 гривень вперше з липня 2020 року

Фото: курси валют на 12 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро вперше з липня минулого року опустився нижче позначки 30 гривень. Востаннє на цих позначках єдина європейська валюта була 2 липня 2020 року.

Курс євро опустився нижче 30 гривень вперше з липня 2020 року

Фото: динаміка курсу валют

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс долара пішов вгору в той час, як євро обвалився до позначки 29,96 гривень у продажу. На закритті євро наближався до 29,90 гривень, але в підсумку зупинився на рівні 26,95 гривень.

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