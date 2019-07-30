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Курс евро опустился ниже 28 гривен


Курс евро на 31 июля понижен до 27,98 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 9 копеек - до 27,98 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 31 июля установлен на таком уровне: 2798,0385 гривны за 100 евро (-9,7961 грн).

При этом курс евро на 30 июля составлял 2807,8346 гривны за 100 евро.

 

Отметим, сегодня на межбанке курс доллара снизился до 25,05 гривен за доллар, курс евро в продаже - до 27,88 гривен за евро.

Напомним, в течение этой недели ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне. Как рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина, американская валюта на межбанке будет торговаться на отметках 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9-25,2 грн.

По его словам, доллар к гривне устойчиво снижается с начала 2019 года и уже опустился до уровней начала сентября 2016 года. Однако Национальный банк Украины уже на 31 июля снизил официальный курс до отметок середины августа 2016.

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