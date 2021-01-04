ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс евро обновил трехлетний максимум

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта приблизилась к уровню 35 гривен за евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,93 гривен за евро. Это на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,9389 гривен за евро (+0,1993 грн). При этом курс евро на 4 января составляет 34,7396 гривен за евро.

Самые читаемые новости

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 30 января 2018 года - 34,96 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 34,96 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,94 гривен за евро.

Напомним, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2020 года вырос на 31,5% (с 26,422 гривен за евро на 31 декабря 2019 года).

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро