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Курс евро обновил годовой минимум

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 17:52
Курс евро обновил годовой минимум Фото: курс евро упал на 20 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,28 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 31,0846 гривен за евро (-0,2010 грн). При этом курс евро на 23 сентября составляет 31,2856 гривен за евро.

Курс евро обновил годовой минимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума с июля прошлого года. Ниже курс был только 16 июля 2020 года 31,0309 гривен за доллар.

Курс евро обновил годовой минимум

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,24 гривен за евро.

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