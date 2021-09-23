Курс евро обновил годовой минимум
Фото: курс евро упал на 20 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,28 гривен за евро. Это на 20 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 24 сентября установлен на таком уровне: 31,0846 гривен за евро (-0,2010 грн). При этом курс евро на 23 сентября составляет 31,2856 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал до минимума с июля прошлого года. Ниже курс был только 16 июля 2020 года 31,0309 гривен за доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,24 гривен за евро.