Курс євро оновив річний мінімум

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,28 гривень за євро. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 24 вересня встановлено на такому рівні: 31,0846 гривень за євро (-0,2010 грн). При цьому курс євро на 23 вересня становить 31,2856 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму з липня минулого року. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року 31,0309 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)