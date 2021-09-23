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Курс євро оновив річний мінімум

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 17:52
Курс євро оновив річний мінімум Фото: курс євро впав на 20 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,28 гривень за євро. Це на 20 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 вересня встановлено на такому рівні: 31,0846 гривень за євро (-0,2010 грн). При цьому курс євро на 23 вересня становить 31,2856 гривень за євро.

Курс євро оновив річний мінімум

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму з липня минулого року. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року 31,0309 гривень за долар.

Курс євро оновив річний мінімум

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 31,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,24 гривень за євро.

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