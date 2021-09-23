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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Украина, Четверг 23 сентября 2021 17:06
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 23 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,27 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,2465 - 31,2700 грн/евро, российский рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 22 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 31,1809 - 31,2044 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 24 сентября установлен на таком уровне: 26,5272 гривен за 1 доллар (-0,1442 грн). При этом курс доллара на 23 сентября составляет 26,6714 гривен за 1 доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума с мая прошлого года. Ниже курс был только 20 мая 2020 года - 26,5159 гривен за доллар.

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