Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,64 гривен за доллар, курс в покупке до 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 31,27 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6200 - 26,6400 грн/доллар, евро 31,2465 - 31,2700 грн/евро, российский рубль 0,36561 - 0,3665 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 22 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 31,1809 - 31,2044 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.