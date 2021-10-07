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Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

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Украина, Четверг 07 октября 2021 17:52
Курс евро немного вырос после падения до годового минимума Фото: курс евро вырос на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,43 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 октября установлен на таком уровне: 30,4378 гривен за евро (+0,0243 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4135 гривен за евро.

Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения упал до минимума более чем за год.

Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,38 гривен за евро.

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