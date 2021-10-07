Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,43 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 8 октября установлен на таком уровне: 30,4378 гривен за евро (+0,0243 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4135 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения упал до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua)