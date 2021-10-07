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Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 17:52
Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс євро виріс на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,43 гривень за євро. Це на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 30,4378 гривень за євро (+0,0243 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 30,4135 гривень за євро.

Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння впав до мінімуму більш ніж за рік.

Курс євро трохи виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,40 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,38 гривень за євро.

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