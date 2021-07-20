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Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Новина українською →
Украина, Вторник 20 июля 2021 17:52
Курс евро немного вырос после падения до годового минимума Фото: курс евро находится на минимумах за последний год (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,03 гривен за евро. Это менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 июля установлен на таком уровне: 32,0344 гривен за евро (+0,0031 грн). При этом курс евро на 20 июля составляет 32,0313 гривен за евро.

Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс немного вырос после падения до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,6719 гривен за евро.

Курс евро немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 32,03 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,00 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.

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